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الإمارات.. تطعيم 3.185 مليون بلقاح كورونا

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - الأحد 31 يناير 2021

تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة تقديم لقاح (كوفيد-19) للمواطنين والمقيمين على أرضها.

 

وأعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية عن تقديم 71,710 جرعات خلال الساعات الـ24 الماضية ليبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها، حتى الأحد، 3,185,872 جرعة ومعدل توزيع اللقاح 32.21 جرعة لكل 100 شخص.

 

يأتي ذلك تماشيا مع خطة الوزارة لتوفير لقاح "كوفيد-19" وسعياً إلى الوصول للمناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس كورونا.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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