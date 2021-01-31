الإمارات.. تطعيم 3.185 مليون بلقاح كورونا

محمد الفلاح - الأحد 31 يناير 2021

تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة تقديم لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) للمواطنين والمقيمين على أرضها.



وأعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية عن تقديم 71,710 جرعات خلال الساعات الـ24 الماضية ليبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها، حتى الأحد، 3,185,872 جرعة ومعدل توزيع اللقاح 32.21 جرعة لكل 100 شخص.

يأتي ذلك تماشيا مع خطة الوزارة لتوفير لقاح "كوفيد-19" وسعياً إلى الوصول للمناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس كورونا.