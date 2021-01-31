استشهاد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال جنوب الضفة الغربية

وذكر شھود عیان للصحفیین ان جیش الاحتلال أطلق النار على شاب عند مفترق التجمع الاستیطاني "غوش عصیون" وبقي ینزف على الأرض دون تقدیم الإسعاف.

وقالت وزارة الصحة الفلسطینیة في بیان صحفي انھا ابلغت من الارتباط المدني الفلسطیني باستشھاد مواطن لم تعرف ھویته بعد عقب إطلاق قوات الاحتلال النار علیه جنوب بیت لحم.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012