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محمد بن راشد يصدر مرسوماً بتعيين قُضاة في محاكم مركز دبي المالي العالمي

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - الأحد 31 يناير 2021

أصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الامارات رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكماً لإمارة دبي، المرسوم رقم (6) لسنة 2021.

 

وجاء نص المرسوم بتعيين القاضيين جيمس سكوت جليني، وبيتر هينري جروس في محكمة الاستئناف في محاكم مركز دبي المالي العالمي، والقاضيين ناصر هاشم ناصر عبدالله آل ناصر، ومها خالد محمد كدفور المهيري في المحكمة الابتدائيّة في محاكم مركز دبي المالي العالمي، ويُعمل بهذا المرسوم من تاريخ صُدوره، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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