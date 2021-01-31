مصر تتسلم اليوم أول دفعة من شحنات لقاح أسترازينيكا - أوكسفورد" المضاد لكورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 31 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

تسلمت مصر اليوم أول دفعة من شحنات لقاح أسترازينيكا - أوكسفورد" المضاد لكورونا.



وأعلنت الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية عن وصول أولى دفعات لقاح أسترازينيكا - أوكسفورد الروسي اليوم الأحد، وذلك لاستكمال عملية التطعيم باللقاح قادمة من الهند عن طريق الإمارات، على متن طائرة الخطوط الجوية الإماراتية رقم EK927 والقادمة من دبي بوزن 19 كيلو بإجمالي 50 ألف جرعة .

وأكد مصدر مسؤول أن عدد الجرعات التي ستصل في أولى الشحنات50 ألف جرعة تليها شحنات أخرى، وفور وصولها يتم إجراء 4 تحاليل لعينات عشوائية من اللقاح بهيئة الدواء المصرية للتأكد من مأمونية اللقاحات.

وأكد وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية سعيد مأمون السقعان، أن 90% من طاقم مستشفى عزل العجمي حصلوا على التطعيم بلقاح فيروس كورونا "سينوفارم" الصيني الذي بدأ تقديمه للفرق الطبية فى 3 مستشفيات بالمحافظة، وفقا لصحف مصرية.

وقال إنه تم إضافة مستشفى الحميات وفق أنظمة وزارة الصحة ليصبح عدد المستشفيات التي تقدم اللقاح للفرق الطبية العاملة بها 4 مستشفيات.

وأشار إلى أنه من المقرر بدء تقديم اللقاح خلال الأيام المقبلة للفرق الطبية تباعا بباقي المستشفيات المخصصة لفرز وعزل حالات كورونا البالغ عددها 13 مستشفى بينها 3 تابعة للتأمين الصحي و10 مستشفيات تابعة لمديرية الشؤون الصحية.