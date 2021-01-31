شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر محمد بن راشد يصدر مرسوماً بتعيين قُضاة في محاكم مركز دبي المالي العالمي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الامارات رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكماً لإمارة دبي، المرسوم رقم (6) لسنة 2021.



وجاء نص المرسوم بتعيين القاضيين جيمس سكوت جليني، وبيتر هينري جروس في محكمة الاستئناف في محاكم مركز دبي المالي العالمي، والقاضيين ناصر هاشم ناصر عبدالله آل ناصر، ومها خالد محمد كدفور المهيري في المحكمة الابتدائيّة في محاكم مركز دبي المالي العالمي، ويُعمل بهذا المرسوم من تاريخ صُدوره، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.