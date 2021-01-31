شكرا لقرائتكم خبر عن علاء عابد: وزارة النقل "رفعت راسنا" وقدمت شبكة طرق جعلت مصر فى المقدمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النائب عابد رئيس لجنة النقل بمجلس النواب، أن وزير النقل هو رقم 17 الذى يتحدث أمام الجلسة العامة للنواب، لافتا إلى انه بانتهاء كلمته قوبل بتصفيق من زملائه بالقاعة، مضيفا: "نحن فى لجنة النقل سنكون كتف إلى كتف معه لإعلاء المصلحة"، مؤكدا "وزارة رفعت راسنا وقدمت شبكة طرق جعلت مصر فى المقدمة".

جاء خلال تعقيب النواب بالجلسة العامة لمجلس النواب على بيان وزير النقل كامل الوزير، الذى القاه عن مدى التزام الوزارة بتنفيذ برنامج الحكومة.

وأضاف "عابد"، أن وزير النقل قدم إلى اللجنة بيان يتعدى 150 صفحة، لافتا إلى انه يدعو زملائه من النواب الى حضور اللجنة لمناقشته.

وأشار إلى الانجاز الذى حققته مصرمنذ 2014 فى مجال شبكة الطرق حيث ارتفع تصنيف مصر من 118 الى 28 أى أن مصر قفزت 90 مركز، مضيفا "نحن لسنا امام انجاز وانما امام اعجاز فلا يمكن أن تكون هناك تنمية مستدامة واستثمارات دون شبكة طرق".

واضاف عابد قائلا، "أل الشر يقولون ايه لازمته ايه القطار الكهربائى زى ما قالوا عن محطات الكهرباء والان نحن نصدر الكهرباء"