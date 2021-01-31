شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل يكشف أمام البرلمان عن خطة تطوير منظومة النقل النهري لنقل البضائع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وزير النقل كامل الوزير، أنه تم إعداد خطة شاملة لتطوير منظومة النقل النهري باعتبارها الوسيلة الأقل استهلاكا للوقود والأقل تكلفة والأكثر أماناً وصديقة للبيئة وتفعيل دور النقل النهري فى نقل البضائع من الموانئ البحرية "الإسكندرية – دمياط"، وتخفيف الضغط على شبكة الطُرق وتقليل تكلفة صيانتها لزيادة نصيب النقل النهري فى نقل البضائع والركاب يتم العمل على إحلال وتجديد أسطول الوحدات النهرية لتواكب التطورات والمواصفات القياسية الحالية " الطول ، العرض ، الغاطس " مع إصدار التعديلات التشريعية التي تحفز القطاع الخاص والمستثمرين فى الدخول فى بناء وتحديث أسطول النقل النهري وتقديم التسهيلات للشركات الناقلة للبضائع.

ولفت الوزير إلى التخطيط لإنشاء موانئ نهرية حديثة وربطها بالموانئ البحرية وشبكة السكك الحديدية وإحلال وتجديد أسطول التاكسي النهري وتطوير المراسي النهرية لجذب نقل الركاب إلي وسيلة النقل النهري وتخفيف الضغط المروري.

وقال الوزير : "تم التخطيط لتنفيذ عــدد "27 مشروعا وبإجمالى تكلفة 3 مليارات جنيه، مستطردا تم الانتهاء من عدد 10 مشروعات لإزالة الاختناقات الملاحية ورفع كفاءة الأهوسة وحماية الجسور على الطرق الملاحية بإجمالى تكلفة 600 مليون جنيه.

وقال الوزير : "جارى تنفيذ عدد 8 مشروعات بإجمالى تكلفة حوالى 1 مليار جنيه تشمل تطوير الطريق الملاحي القاهرة / الاسكندرية عبر الرياح البحيرى / النوبارية بتكلفة 28,73 مليون جنيه ، تطوير الطريق الملاحي القاهرة / أسوان بتكلفة 267,94 مليون جنيه ، وتطوير الطريق الملاحي القاهرة / دمياط بتكلفة 23.63 مليون جنيه ، وإنشاء البنية المعلوماتية لنهر النيل RIS بتكلفة 9,2 مليون يورو بما يعادل 165,6 مليون جنيه.

ولفت إلى تطوير الطريق الملاحي القاهرة / الإسماعيلية " ترعة الاسماعيلية " وتطوير عدد 2 كوبري وتحويلهم من ثابت الي متحرك " مسطرد – ابو زعبل " وصيانة عدد 11كوبري مشاه وعدد 2هويس بتكلفة 100 مليون جنيه.

وأشار إلى إنشاء عدد 2 كوبرى علوى على هويس المالح بتكلفة 260 مليون جنيه وإنشاء شبكة مراقبة وتحكم مركزي داخل الهيئة بالإضافة إلى ميكنة الإدارة المالية والإدارية والمخازن ERP وإنشاء مركز خدمة المواطنين بتكلفة 12,40 مليون جنيه .

و قال " المخطط البدء فى تنفيذ عدد 9 مشروعات بإجمالى تكلفة (1,4) مليار جنيه ومن أهمها إستكمال تطوير الطريق الملاحي القاهرة / الاسكندرية بتكلفة 477 مليون جنيه واستكمال تطوير الطريق الملاحي القاهرة / أسوان وتركيب المساعدات الملاحية ( الشمندورات ) بتكلفة 501 مليون جنيه واستكمال تطوير الطريق الملاحى القاهرة / دمياط بتكلفة 130 مليون جنيه واستكمال تطوير الطريق الملاحى القاهرة / الإسماعيلية بتكلفة 31 مليون جنيه و رفع كفاءة وتطوير الوحدات النهرية بتكلفة 10 مليون جنيه و إستكمال إنشاء شبكة مراقبة وتحكم بتكلفة 105 مليون جنيه و تطوير ميناء السد العالى بتكلفة 150 مليون جنيه ، وتطوير ميناء وادي حلفا بتكلفة 70 مليون جنيه .

جاء ذلك خلال إلقاء وزير النقل بيان له اليوم أمام الجلسة العامة لمجلس النواب عن مدى التزام الوزارة ببرنامج الحكومة خلال العامين الآخيرين.