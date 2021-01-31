شكرا لقرائتكم خبر عن كامل الوزير أمام مجلس النواب : نشهد نقلة نوعية فى مشروعات القطارات الكهربائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد المهندس كامل الوزير، وزير النقل، بالنقلة النوعية التي يشهدها مجال القطارات الكهربائية، مؤكدا فى الجلسة العامة لمجلس النواب والمنعقدة اليوم الأحد برئاسة المستشار حنفي جبالي، إن النقلة النوعية في مجال القطارات الكهربائية تشمل أيضا شبكة القطار الكهربائي السريع بطول 1775 بتكلفة 3 مليار دولار شاملة توريد 5 قطارات وصيانة واصلاح لمدة 15 عاما، وقد تم التعاقد علي خط العلمين العين السخنة بطول 460 كيلومتر.

وكشف الوزير ، عن تنفيذ مشروعات لمترو الانفاق بالاسكندرية ومن المتوقع في شهر أبريل المقبل أن يكون هناك تحالف للعمل علي انشاء مترو أبو قير، فضلا عن تطوير ترام الرمل ، لافتا الى استكمال شبكة خطوط مترو الانفاق بالخط الثالث للمترو والخط الرابع بدءا من حي الأشجار بمدينة 6 أكتوبر حتي مدينة الرحاب بالقاهرة الجديدة، والخط الخامس من الخصوص حتي المعادي الجديدة، كما نعمل علي تطوير الخطين الأول والثاني للمترو.