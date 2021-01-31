شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل: عقد سمينز للقطار الكهربائى"تاريخى" ويعمل به 100 شركة وطنية ..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قال كامل الوزير، وزير النقل، إن العقد الذى وقعته وزارة النقل مع شركة سيمنز، بشأن تنفيذ القطار الكهربائى بقيمة 3 مليار دولار، هو عقد تاريخى، موضحا أن العقد يتضمن تنفيذ منظومة متكاملة للقطار الكهربائى السريع في مصر بإجمالى أطوال نحو 1795 كيلو على مستوى الجمهورية، وتم البدء الفوري لتنفيذ الخط الذى يربط مدينة العين السخنة بمدينة العلمين الجديدة مرورًا بالعاصمة الإدارية الجديدة بطول 460 كيلو متر.

ويبدأ المشروع من مدينة العين السخنة على ساحل البحر الأحمر، وحتى مدينة العلمين الجديدة مرورًا بالعاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة السادس من أكتوبر ومحطة سكك حديد الإسكندرية الحالية ومدينة برج العرب.

وتابع الوزير قائلا،:" إن هذا الخط هو الأول الذى تم التعاقد عليه، وتم الانتهاء من الدراسات.. وهناك 100 شركة مصرية تعمل به منها 15 شركة تعمل فى المحطات و12 شركة فى الأسوار و73 شركة فى الجسر الترابى" ، مشيرا فى بيانه أمام مجلس النواب ، أنه تم الانتهاء من أعمال أبحاث التربة والرفع المساحي وتخطيط المسار، وجار العمل في تنفيذ الجسور الترابية والكباري والأعمال الصناعية للمسار وكذا المحطات والأسوار بواسطة كبرى الشركات المصرية المتخصصة في هذه المجالات، إضافة إلى الأعمال الصناعية على الطرق المتقاطعة مع مسار القطار ، موضحا أنه بعد الانتهاء من تنفيذ القطار الكهربائى، سيتم اسناد ادارته إلى شركة عالمية بعمال مصريين.

وفيما يتعلق بجهود تطوير الخط الأول لمترو الانفاق، قال الوزير الخط الأول تم تأسيسه من 34 سنة و الثاني من 25 سنة، و أضاف "نسعى للحفاظ على هذا المرفق العام ، مضيفا أن معظم شركات السكة الحديد تحولت من شركات خاسرة إلى شركات رابحة، مضيفا، :"العمال الآن يحصلون على أرباح انتاج بدلا مما كان يحدث في الماضي من ترضية دون انتاج حقيقي".

وكشف الوزير عن منظومة لتطويروتحديث وصيانه جرارات السكة الحديد، وقال الوزير "لدينا الآن 700 جرار تعمل بكفاءة كاملة علي السكة وهناك تطوير لـ 262 جرار جديد بالإضافة الي صيانة 161 جرار".