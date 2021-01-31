شكرا لقرائتكم خبر عن كامل الوزير للنواب: نسعى لإنشاء مصنع قضبان سكك حديد طبقا لتوجيهات الرئيس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال كامل الوزير، وزير النقل، إنه تلقى توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسى، بإنشاء مصنع لإنتاج قضبان السكك الحديد، متابعًا: "بالرغم من اننا ننتج حديد تسليح، إلا إننا لم نتتج حتى الآن متر واحد طولى قضيب سكك حديد".

ولفت الوزير، إلى أنه تنفيذا لتوجيهات الرئيس تم التنسيق مع شركات وطنية وقطاع خاص، لإنشاء مصنع قضبان سكك حديد لتوفير احتياجاتنا والباقى سيتم تصديره وبذلك سنكون وفرنا عملة صعبة وخلقنا فرص عمل، بحسب قوله.

وأضاف "الوزير"، "نستهدف تطوير 180 محطة سكة حديد"، لافتا إلى أنه تم تطوير 176 محطة سكة حديد منها محطة مصر ومحطة سيدى جابر، داعيا النواب إلى زيارة محطة سيدى جابر، حيث تم تصميمها على الطراز المعمارى الايطالى.

ولفت إلى أنه متبقى 4 محطات من المحطات الرئيسة ثم يتم بدء العمل على تطوير المحطات الصغيرة بالقرى.

جاء ذلك بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار حنفى جبالى والذى القى فيها كامل الوزير وزير النقل بيان عن مدى التزام وزارته بتنفيذ برنامج الحكومة خلال العامين الاخيرين.

يأتى ذلك فى ضوء قرار المجلس استدعاء حكومة استدعاء الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والوزراء لعرض موقف كل وزارة من تنفيذ البرنامج خلال الفترة (2018-2020) فى جلسات عامة متتالية لاسيما فى ظل ما تبين للجنة العامة من وجود العديد من السلبيات والملاحظات والقصور فى تنفيذ البرنامج، حيث شهد الأسبوع الماضيين الاستماع إلى بيان رئيس الحكومة فضلا عن 16 وزيرًا، لنكون بصدد الاستماع إلى 26 وزيرًا بنهاية الأسبوع

وكان المستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، قد قال أن المجلس بدأ بداية قوية بالرقابة، متابعا: "تركنا التشريع مؤقتا لأنى أرى أن الرقابة فى الفترة الحالية هى الأهم، وبدأنا بدعوة الوزراء ومناقشتهم.

الجلسة العامة لمجلس النواب



المستشار أحمد مناع أمين عام مجلس النواب



المستشار أحمد مناع



المستشار حنفى جبالى



النائب علاء عابد



أمين عام مجلس النواب



رئيس المجلس ووزير النقل والأمين العام



رئيس مجلس النواب



كامل الوزير بالجلسة العامة



كامل الوزير خلال الجلسة



كامل الوزير وزير النقل



كامل الوزير يستعرض برنامج وزارة النقل



وزير النقل بالجلسة العامة



وزير النقل