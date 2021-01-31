شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الصحفيين: سيناء مكان للأمل الذى حل محل الألم .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال ضياء رشوان نقيب الصحفيين ورئيس الهيية العامة للاستعلامات، إن التعاون بين الهيئة واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء ممتد، مضيفا أن سيناء ليست مكان سياحى فقط ومكان للأمل الذى حل محل الألم.

وأضاف ضياء رشوان خلال كلمة له فى الندوة التى ينظمها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفى كرم جبر، تحت عنوان " سيناء الحاضر وتحديات المستقبل"، أن الإرهاب ليس مجرد تفجير قنبله ولكن هدفه ترويع المواطنين وتخويفهم، موضحا أن الأمل حل فى سيناء بشكل واضح وأن العمليات الإرهابية تراجعت بشكل واضح.

وتابع ضياء رشوان: "سيناء تعيش الآن مرحلة جديدة مختلفة تماما"، موجها التحية للواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء.