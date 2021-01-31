شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. محافظ جنوب سيناء: نعيش أزهى أيامنا..وشرم الشيخ مؤمنة تماما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، تنظيم ندوة عن التنمية فى سيناء بين الحاضر والمستقبل فى شرم الشيخ، مضيفا: "لازم الشعب ما تم الفترة الماضية، إنجازات كبيرة لابد يعلمها الجميع".

وأضاف خالد فودة، خلال كلمة له فى الندوة التى ينظمها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفى كرم جبر، تحت عنوان " سيناء الحاضر وتحديات المستقبل": "نعيش أزهى وأمن أيامنا، البلد فى أحلى عصورها والبلد بتطور، شرم الشيخ مؤمنة تماما، ويوجد وفد روسى موجود الآن فى شرم الشيخ، نتمنى أن تعود السياحة كما كانت، مؤتمر استثمار عالمى قريبا".

يذكر أن الكاتب الصحفى كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، عقد اجتماعا من قبل مع الدكتور حسين خيرى نقيب الأطباء، وذلك لمناقشة وضع أطر لتنظيم ظهور الأطباء فى البرامج التلفزيونية وكذلك إعلانات المنتجات الطبية.

شارك فى اللقاء الكاتب الصحفى صالح الصالحى وكيل أول المجلس، والمستشار أحمد عبدالعزيز أمين عام المجلس واللواء أركان حرب أيمن سليمة وكيل الوزارة ورئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس المجلس والدكتورة نجوى الشافعى وكيل نقابة الأطباء عضو مجلس الشيوخ والدكتور أسامة عبد الحى أمين عام النقابة.

واتفق الحضور على ضرورة تنظيم ظهور الأطباء فى البرامج التلفزيونية، للعمل على حماية المرضى والمواطنين، وتنقية المهنة من الدخلاء والمدعيين، وذلك من خلال عدم ظهور أى شخص إلا إذا كان عضوًا بنقابة الأطباء وحاصلًا على شهادة بيان حالة من النقابة.