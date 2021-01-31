شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. وزير النقل أمام النواب :مصر تقدمت 90 مركزًا فى الترتيب العالمى لجودة الطرق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أكد كامل الوزير وزير النقل، إن التطور الذي شهده قطاع الطرق و الكباري، انعكس على ترتيب مصر العالمي في مؤشر جودة الطرق خلال الفترة من 2014 حتى 2019، حيث تقدمت مصر 90 مركزاً لتصل للمركز 28 عام 2019، مقارنة بالمركز 45 عام 2018, و المركز 75 عام 2017, والمركز 107 عام 2016, والمركز 110 عام 2015، والمركز 118 عام 2014،وذلك وفقاً لتقارير التنافسية العالمية.

وقال الوزير، خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الأحد برئاسة المستشار حنفي جبالي، إن وزارته تبني خطة متكاملة لتحقيق التنمية في كافة القطاعات، وانشاء محاور على نهر النيل من خلال منظور تنموي متكامل و ربط المناطق الحضارية بالمناطق الإنتاجية.

وأضاف الوزير، إن خطة الوزارة أي تقوم على تعزيز التكامل الاقتصادي مع الدول المجاورة و تخطيط و تمهيد الطرق لشاحنات النقل الثقيل و اتخاذ إجراءات لتجنب حوادث الطرق.

وتأتي هذه الجلسات استكمالاً للبداية الرقابية القوية لمجلس النواب، في ضوء قرار استدعاء الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء والوزراء لعرض موقف كل وزارة من تنفيذ البرنامج خلال الفترة (2018-2020) في جلسات عامة متتالية لاسيما في ظل ما تبين للجنة العامة من وجود العديد من السلبيات والملاحظات والقصور في تنفيذ البرنامج، حيث شهد الأسبوع الماضي الاستماع إلي بيان رئيس الحكومة فضلا عن 8 وزارء.

الجلسة العامة لمجلس النواب



المستشار أحمد مناع أمين عام مجلس النواب



المستشار أحمد مناع



المستشار حنفى جبالى



النائب علاء عابد



أمين عام مجلس النواب



رئيس المجلس ووزير النقل والأمين العام



رئيس مجلس النواب



كامل الوزير بالجلسة العامة



كامل الوزير خلال الجلسة



كامل الوزير وزير النقل



كامل الوزير يستعرض برنامج وزارة النقل



وزير النقل بالجلسة العامة



وزير النقل