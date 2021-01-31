شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. وزير النقل أمام النواب: القيادة السياسية مهتمة بتطوير قطاع النقل لأنه شريان تنمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد كامل الوزير، وزير النقل، إن القيادة السياسية تولي اهتمام كبير بتطوير قطاع النقل ، لأنه شريان لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال خطه متكاملة لتحديث عناصر النقل من شبكات طرق كباري والموانئ ومترو الانفاق ، وذلك بما يتوافق مع النشاط التجاري و الزيادة السكانية .

وقال الوزير، خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الأحد برئاسة المستشار حنفي جبالي، إن رؤية تطوير قطاع النقل تتخطى مجرد نقل الركاب والبضائع لترسيخ مفهوم التنمية المستدامة، وتنفيذ المشروعات القومية الكبرى لما له من مردود إيجابي على الاقتصاد القومي ، مضيفا أنه في ضوء مساعي ربط مصر بمحيطها من دول الجوار فإنه تم وضع سياسات مرنة توفر أعلي معدلات فضلا عن تطوير الموانئ البحرية والربط السككي ، لافتاً إلي أنه توفير معدلات الأمان في شبكات النقل وتطبيق وسائل النقل الذكية.

ونوه المهندس كامل الوزير، أن وزارته خصصت يوم الثلاثاء لاستقبال النواب في الوزارة تبادل وجهات النظر و بحث الطلبات التي يتقدمون بها في هذا القطاع الحيوي في إطار الموازنات المخصصة لها و لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير خدمات النقل لتحقيق مصلحة المواطنين خاصة محدودي الدخل.

المستشار حنفى جبالى



النائب علاء عابد



أمين عام مجلس النواب



رئيس المجلس ووزير النقل والأمين العام



رئيس مجلس النواب



كامل الوزير بالجلسة العامة



كامل الوزير خلال الجلسة



كامل الوزير وزير النقل



كامل الوزير يستعرض برنامج وزارة النقل



وزير النقل بالجلسة العامة



وزير النقل



وزير شئون المجالس النيابية يصافح الأمين العام لمجلس النواب



الجلسة العامة لمجلس النواب



المستشار أحمد مناع أمين عام مجلس النواب