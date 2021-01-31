مطالب بإعطاء الأولوية لتلقيح الأجراء والطبقة العاملة تفاديا لبؤر مهنية وبائية جديدة

جدة - عبدالحي حسين - دعت نقابة الاتحاد المغربي للشغل السلطات العمومية إلى إعطاء الأولوية للتلقيح للأجراء باعتبارهم في صفوف الأمامية، داعية الطبقة العاملة المغربية إلى الانخراط بشكل واسع في العملية الوطنية للتلقيح ضد كوفيد-19.

وأوضح الاتحاد المغربي للشغل، عبر بيان له، تلقى “اليوم24” نسخة منه، أن الطبقة العاملة ساهمت في مجابهة تداعيات كورونا، سواء على مستوى ضمان استمرارية العمل في الوحدات الانتاجية، والمرافق العمومية، والخدماتية، أو على مستوى مساهمتها التضامنية في صندوق كوفيد.

كما عبر الاتحاد المغربي للشغل عن ارتياحه بتوصل المغرب باللقاح ضد كورونا، وانطلاق الحملة الوطنية للتلقيح.

وفي هذا الإطار، دعت النقابة نفسها عموم الطبقة العاملة، من نشطين، ومتقاعدين، وذويهم إلى الانخراط الفعلي في عملية التلقيح، بهدف الوصول إلى المناعة الجماعية المنشودة.

وطالبت النقابة نفسها، أيضا، السلطات العمومية بإعطاء الأولوية لتلقيح الأجراء باعتبارهم يوجدون في الصفوف الأمامية لمواجهة كورونا، وتفاديا لبؤر مهنية وبائية جديدة، في أماكن العمل.