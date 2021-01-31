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عارضة أزياء لبنانية تلفظ أنفاسها الأخيرة خنقا على يد زوجها

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محمد بوملي 0 تبليغ

جدة - عبدالحي حسين - لفظت عارضة أزياء لبنانية، تدعى زينة كنجو، أنفاسها الأخيرة على يد زوجها، في واقعة هزت لبنان، مساء أمس السبت.

ونقلت تقارير إعلامية لبنانية أن عارضة الأزياء، قتلت خنقا في منزلها في العاصمة بيروت، ووجهت أصابع الاتهام إلى زوجها، الذي اختفى عن الأنظار.

وانطلقت عملية التحقيق الأمني في الواقعة بإشراف من المدعي العام في بيروت.

وسبق أن تقدمت عارضة الأزياء الراحلة بدعوى عنف أسري ضد زوجها، وكانت تنتظر الحصول على الطلاق قبل أن يستدرجها الزوج إلى منزلهما.

وأدت الواقعة إلى حملة تضامن واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان، تطالب بالضرب بيد من حديد على مرتكبي جرائم العنف الأسرى.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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