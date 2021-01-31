عملية أمنية تمكن من حجز 590 كيلوغراما من الشيرا في أرض خلاء بين العيون والسمارة

جدة - عبدالحي حسين - أوقفت عناصر فرقة مكافحة العصابات، التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية في مدينة العيون، مساء ليلة أمس السبت، شخصا يبلغ من العمر 26 سنة، مبحوثا عنه على الصعيد الوطني في قضايا المخدرات، وذلك للاشتباه في ارتباطه بشبكة إجرامية تنشط في التهريب الدولي للمخدرات، والمؤثرات العقلية.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الأحد، أنه جرى توقيف المشتبه فيه على مستوى حي خط الرملة في مدينة العيون، بعدما أوضحت عملية تنقيطه بقاعدة بيانات الأشخاص المبحوث عنهم أنه يشكل موضوع مذكرة بحث صادرة في حقه على الصعيد الوطني من طرف مصالح الدرك الملكي في مدينة الداخلة في قضايا المخدرات.

وأضاف البلاغ نفسه أن الأبحاث، والتحريات المنجزة، في ضوء هذه القضية، مكنت من تحديد مكان إخفاء شحنة للمخدرات في منطقة خلاء تبعد بحوالي 150 كيلومترا في اتجاه مدينة السمارة، وذلك قبل أن يتم الانتقال إلى عين المكان، وحجز 53 رزمة من مخدر الشيرا، بلغ مجموع وزنها الإجمالي طنا و590 كيلوغراما.

وحسب المصدر ذاته، فإن المشتبه فيه احتفظ به تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث، الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، وكذا توقيف جميع المتورطين المفترضين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.