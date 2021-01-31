عدلي ينهي غياب الجائحة بـ”يا دنيا”

جدة - عبدالحي حسين - أصدر الفنان محمد عدلي، ليلة الجمعة، أغنيته الجديدة “يا دنيا، التي أنهى بها غيابه عن ساحة الإصدارات لحوالي سنة.

وكتب كلمات “يا دنيا”، ولحنها الفنان عدلي بنفسه، ووزعها كريم السلاوي، فيما أخرج الكليب مهدي ماحو “تريو”.

وحاول عدلي، في جديده، التعبير عن إحساس من يعانون من الضغط النفسي، نتيجة القلق الدائم، والخوف من المستقبل في مجتمعات العصر الحديث.

أغنية “YA DENIA”، سجل بها عدلي عودته إلى الساحة الفنية، التي غاب عنها، منذ بداية الجائحة، إذ كانت آخر أغنية أصدرها، في فبراير الماضي، بعنوان “كارينيو” تجاوزت عتبة 5.5 مليون مشاهدة على “يوتوب”.