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عدلي ينهي غياب الجائحة بـ”يا دنيا”

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محمد بوملي 0 تبليغ

جدة - عبدالحي حسين - أصدر الفنان محمد عدلي، ليلة الجمعة، أغنيته الجديدة “يا دنيا، التي أنهى بها غيابه عن ساحة الإصدارات لحوالي سنة.

وكتب كلمات “يا دنيا”، ولحنها الفنان عدلي بنفسه، ووزعها كريم السلاوي، فيما أخرج الكليب مهدي ماحو “تريو”.

وحاول عدلي، في جديده، التعبير عن إحساس من يعانون من الضغط النفسي، نتيجة القلق الدائم، والخوف من المستقبل في مجتمعات العصر الحديث.

أغنية “YA DENIA”، سجل بها عدلي عودته إلى الساحة الفنية، التي غاب عنها، منذ بداية الجائحة، إذ كانت آخر أغنية أصدرها، في فبراير الماضي، بعنوان “كارينيو” تجاوزت عتبة 5.5 مليون مشاهدة على “يوتوب”.

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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