شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع عدد المحامين المنسحبين من فريق الدفاع عن ترامب في مساءلته أمام مجلس الشيوخ إلى 5 والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - الأحد 31 يناير 2021

انسحب 5 محامين من فريق الدفاع عن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في مساءلته أمام مجلس الشيوخ، السبت.



وقال مصدر مطلع، إن "من المحامين ديبورا باربييه، وبوتش باورز الذي كان يُفترض أن يمثله"، لافتا إلى "وجود حالة اضطراب للفريق القانوني لترامب".

وأضاف المصدر في تصريحات لـ"سي إن إن"، إنه "قرار مشترك لكليهما بترك الفريق القانوني".

وأوضح جيسون ميللر، مستشار حملة ترامب السابق، في تصريحات صحفية، أن "الفريق القانوني سيتم تشكيله قريبًا".

ولفت إلى أن "جهود الديمقراطيين لعزل رئيس ترك منصبه بالفعل غير دستورية تمامًا وسيئة للغاية لبلدنا".

وباورز، هو محامٍ مرموق من كولومبيا، ساوث كارولينا، وعمل في وزارة العدل في عهد الرئيس جورج دبليو بوش.

فيما عملت باربيير، وهي محامية في ولاية ساوث كارولينا، عن كثب في العديد من القضايا البارزة وكانت مدعية عامة فيدرالية سابقة لمدة 15 عامًا في الولاية قبل أن تفتح شركتها الخاصة للدفاع الجنائي.

وكان العديد من المحامين الذين شاركوا في أول محاكمة لترامب، بمن فيهم محامي البيت الأبيض بات سيبولوني ونوابه والمحاميان الخارجيان جاي سيكولو وجين ومارتي راسكين، أكدوا أنهم لا يخططون للدفاع عنه في محاكمته الثانية.

وكان مجلس النواب الأمريكي، سلم لائحة اتهام دونالد ترامب لمجلس الشيوخ، حيث سيكون لأول مرة بتاريخ أمريكا يواجه فيها الرئيس المساءلة مرتين.

وقدم مديرو المساءلة الديمقراطيون لائحة الاتهام في موكب صغير رسمي ساروا فيه عبر "قاعة التماثيل الوطني"، التي اقتحمها مثيرو الشغب الموالون لترامب منذ بضعة أسابيع.

وجرت العادة على أن تبدأ المحاكمة فور تسلم لائحة الاتهام تقريبًا، لكن اتفق قادة المجلس على التأجيل لمدة أسبوعين.

وتتطلب إدانة ترامب أغلبية الثلثين بمجلس الشيوخ، وكما الحال في محاكمة العزل الأولى، يرى كثير من الجمهوريين أن هذا غير مرجح.

وفي سياق متصل، قال ممثلو الادعاء في ولاية كولومبيا الأمريكية، مساء السبت، إنه "تم توجيه لائحة اتهام تتعلق باقتحام مبنى الكابيتول في وقت سابق من هذا الشهر لاثنين من أعضاء جماعة (براود بويز) اليمينية المتطرفة".

وقال مكتب المدعي العام الأمريكي في مقاطعة كولومبيا، إن "الرجلين من نيويورك، وعمرهما 31 و 43 عاما، متهمان بالتآمر والاضطراب المدني والدخول غير القانوني إلى مبان أو أراض محظورة، من بين تهم أخرى".

ويواجه الرجل البالغ من العمر 43 عاما تهما إضافية، من بينها "سرقة ممتلكات عامة، والاعتداء على الضباط ومقاومتهم أو إعاقتهم وتدمير ممتلكات حكومية".

وألقي القبض على الرجلين في البداية يومي 12 و15 يناير/ كانون الثاني، وهما عضوان في جماعة "براود بويز" اليمينية المتطرفة وفقا لوثائق الاتهام.

وهاجم حشد من أنصار الرئيس السابق دونالد ترامب مبنى الكابيتول في واشنطن في 6 يناير/ كانون الثاني، مما أدى إلى مقتل 5 أشخاص.

واكتسبت جماعة "براود بويز" شهرة ملحوظة بعد المناظرة الرئاسية الأمريكية الأولى في أكتوبر/تشرين أول، عندما تحدث ترامب مباشرة إلى أعضاء الجماعة وطلب منهم "الوقوف إلى جانبه ودعمه".