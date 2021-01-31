حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأمير تركي بن ناصر بن عبدالعزيز

محمد الفلاح - الأحد 31 يناير 2021

بعث الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الامارات" برقية تعزية إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة .. أعرب فيها عن صادق تعازيه ومواساته في وفاة المغفور له الأمير تركي بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود، داعيا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم آل سعود الكرام جميل الصبر والسلوان.



كما بعث الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الامارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي و الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقيتي تعزية مماثلتين إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود .