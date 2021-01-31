الحشد الشعبي يطلق عمليات أمنية في ديالى (صور)

وقالت الهيئة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "اللواء الاول بالحشد الشعبي، انطلق بعمليات تفتيش وتطهير واسعة في جبال نفط خانة بمحافظة ديالى".

واضاف البيان ان "العمليات شملت تفتيش خمسة مناطق وتأمنيها من أي خطر إرهابي قد يهددها مستقبلا، فيما تم تفجير نفق تابع لفلول "داعش" الإرهابي يحتوي على متفجرات".