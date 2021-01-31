رئاسة البرلمان تزف بشرى سارة لموظفي عقود مفوضية الانتخابات

وقال المكتب الاعلامي لبشير الحداد في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "نائب رئيس مجلس النواب العراقي بشير خليل الحـداد، استقبل في مكتبه الرسمي ببغداد وبحضور النائب أحمد حيدر قاسم، مجموعة من موظفي العقود في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات".وأضاف البيان، أنه "جرى خلال اللقاء بحث المواضيع والقضايا التي تتعلق بعمل المفوضية والاستعدادات الفنية والتهيئة للانتخابات النيابية القادمة وضمان الشفافية انسجاما مع التوجهات والمساعي الرامية لتثبيت أسـس وأركان العملية الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة، واستمع سيادته إلى مطالب الوفد المتمثلة في تثبيتهم على الملاك الدائم للمفوضية".

وبحسب البيان، افاد الحداد: "نريد انتخابات متكاملة ونزيهة وعادلة تلبي الطموح وتحـقق إرادة الناخب في الاختيار، والمفوضية هيئة مهنية مستقلة ومحايدة ولديها طاقات وكوادر كفوءة، ونسعى كمجلس النواب لتقديم الدعم وتثبيت حـقوق موظفيهم".



وأشـاد "بعمل الموظفين والعاملين في مفوضية الانتخابات وجهودهم المتواصلة"، مشـيراً في الوقت ذاته إلى "توجه رئاسة المجلس بتثبيت العقود على ملاك المفوضية وضمان حقوقهم أسوة بباقي زملائهم".