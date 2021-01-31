انت الان تتابع خبر اعتقال متهمين اثنين لحيازة سلاح غير مرخص ومواد مخدرة في بغداد والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أعلنت مديرية شرطة نجدة بغداد، اليوم الاحد، عن إلقاء القبض على متهمين اثنين وضبط بحوزتهما سلاح غير مرخص ومواد مخدرة في المحافظة.
وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، أن "دوريات نجدة الزهور ألقت القبض على متهمين اثنين وضبطت بحوزتهما سلاحا غير مرخص نوع مسدس، ومواد مخدرة نوع كرستال".
واشارت إلى قيامها بإحالتهما إلى الجهة المختصة لغرض اكمال الإجراءات القانونية بحقهما".
واشارت إلى قيامها بإحالتهما إلى الجهة المختصة لغرض اكمال الإجراءات القانونية بحقهما".