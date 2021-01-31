انت الان تتابع خبر اعتقال متهمين اثنين لحيازة سلاح غير مرخص ومواد مخدرة في بغداد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت مديرية شرطة نجدة بغداد، اليوم الاحد، عن إلقاء القبض على متهمين اثنين وضبط بحوزتهما سلاح غير مرخص ومواد مخدرة في المحافظة.