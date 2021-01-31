أنصار الرئيس التونسي يتجمعون أمام منزله للتنديد بمحاولة تسميمه

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تجمع عدد من أنصار الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الأحد، أمام منزله الذي يقضي به عطلته الأسبوعية في العاصمة، للتنديد بالمحاولة الفاشلة لتسميمه عبر طرد به مادة قاتلة، حسبما أفاد مراسل ”الخليج 365”.

وأفاد المراسل بأن أنصار سعيد من المواطنين تجمعوا أمام بيته بمنطقة المنيهلة الشعبية في ضواحي العاصمة استجابة للدعوة التي تم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي لتنظيم وقفة داعمة للرئيس التونسي.

المد الداعم للرئيس التونسي والمتكون أساسا من الشباب والطبقات المتوسطة ومحدودي الدخل والموظفين رددوا شعارات "كلنا قيس سعيد"، "كلنا ضد الفساد"، "حياة الرئيس وسلامته في رقاب التونسيين".

والأربعاء، أعلنت تونس نجاة رئيسها من محاولة تسميم بمادة "الريسين" القاتلة، وخضع عدد من أعوان سعيد لفحوصات طبية دقيقة بعد تلقيهم الطرد المسموم الذي كان يستهدف الرئيس.



ووصل الطرد إلى مقر الرئاسة التونسية مباشرة عقب خطاب سعيد الذي وجّه فيه اتهامات إلى حركة النهضة بأنها تقف وراء الأزمة العامة التي تعيشها تونس منذ 10 سنوات.