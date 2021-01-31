شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أنصار الرئيس التونسي يتجمعون أمام منزله للتنديد بمحاولة تسميمه والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 31 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

تجمع عدد من أنصار الرئيس التونسي قيس سعيد أمام منزله الذي يقضي به عطلته الأسبوعية في العاصمة، للتنديد بالمحاولة الفاشلة لتسميمه عبر طرد به مادة قاتلة، وفقا للعين.



والأربعاء، أعلنت تونس نجاة رئيسها من محاولة تسميم بمادة "الريسين" القاتلة، وخضع عدد من أعوان سعيد لفحوصات طبية دقيقة بعد تلقيهم الطرد المسموم الذي كان يستهدف الرئيس.

ووصل الطرد إلى مقر الرئاسة التونسية مباشرة عقب خطاب سعيد الذي وجّه فيه اتهامات إلى حركة النهضة بأنها تقف وراء الأزمة العامة التي تعيشها تونس منذ 10 سنوات.