شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شاهد.. وزير الصحة السعودي: سنضطر لتشديد الاجراءات في حالة ازدياد الإصابات بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قال وزير الصحة السعودي، الدكتور توفيق الربيعة في مؤامر صحافي اليوم إن المملكة ستضطر للجوء إلى إجراءات أشد في حالة ازدياد الإصابات بفيروس كورونا المستجد.



وأضاف: تلاحظون أن كثيراً من دول العالم تعيش الموجة الثانية من الجائحة، وبشكل أكبر من الأولى، ونحن لسنا بمنأى من ذلك، لذا يجب علينا التعامل مع هذا الفيروس بكل جدية وعدم التهاون في اتخاذ الاحترازات كافة التي تكفل - بإذن الله - مواجهته والتصدي له.