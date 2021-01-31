شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط اضطراري لطائرة الرئيس الإكوادوري في واشنطن والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كيتو - أ ف ب

أعلنت وزارة الإعلام الإكوادورية أن طائرة تقل الرئيس الإكوادوري لينين مورينو، اضطرت للهبوط اضطرارياً في واشنطن، في ختام زيارة رسمية لمورينو إلى الولايات المتحدة.

وقال بيان صادر عن الوزارة: إن «طائرة الرئيس تعرضت لعطل فني بعد دقائق قليلة من إقلاعها من العاصمة واشنطن، ما اضطرها إلى الهبوط اضطرارياً».

وأضاف البيان أن الرئيس مورينو والعديد من وزراء حكومته الذين كانوا برفقته هم «بخير»، مشيراً إلى أنهم «سيعودون إلى الإكوادور في الساعات المقبلة».

ولم يذكر البيان أي تفاصيل عن طبيعة الخلل الذي أصاب الطائرة أو ظروف الهبوط الاضطراري.

وكان الرئيس الإكوادوري الذي تنتهي ولايته في 24 أيار/مايو قد اختتم زيارة رسمية إلى واشنطن شملت لقاءات مع مسؤولين من الإدارة الجديدة للرئيس جو بايدن.

كما التقى مورينو في العاصمة الأمريكية مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، التي كانت قد وافقت في أيلول/سبتمبر الماضي على منح الإكوادور قرضاً بقيمة 6,5 مليار دولار.