شكرا لقرائتكم خبر عن عالمياً.. إصابات «كورونا» تتجاوز 102.18 مليون حالة والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - (وكالات)

بلغ عدد المصابين بفيروس «كورونا» على مستوى العالم ما يربو على 102.18 مليون شخص، في حين وصل إجمالي الوفيات الناتجة عن الوباء إلى مليونين و206 آلاف و 472 حالة وفاة. وبحسب إحصاء لـ «رويترز» سجلت الإصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى الحالات بالصين في ديسمبر 2019.

وسجلت الصين 92 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية. وأوضحت اللجنة الوطنية للصحة بالصين، في بيان، أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في البر الرئيسي الصيني ارتفع إلى 89522 إصابة، بينما ظل إجمالي عدد الوفيات دون تغيير عند 4636 حالة وفاة.

وذكرت وزارة الصحة بالمكسيك، السبت، أنها سجلت 15337 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس «كورونا» و1495 وفاة، مما يرفع العدد الإجمالي في البلاد إلى مليون و857230 إصابة و158074 وفاة. وتقول الحكومة إن العدد الفعلي للإصابات والوفيات أكبر بكثير على الأرجح من الرقم المعلن وذلك نظراً لقلة عدد الاختبارات.

وارتفع عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس في ألمانيا إلى مليونين و216363 بعد زيادة 11192 إصابة، حسبما أظهرت بيانات معهد «روبرت كوخ» للأمراض المعدية، الأحد. وأظهرت البيانات أيضاً زيادة الوفيات بواقع 399 وفاة ليصل إجماليها في البلاد إلى 56945 وفاة.

وسجلت روسيا، الأحد، 18359 إصابة جديدة بالفيروس، بينها 2284 حالة في العاصمة موسكو، لترتفع حصيلة الإصابات الرسمية في البلاد إلى ثلاثة ملايين و850439 إصابة. كما أكدت السلطات وفاة 485 خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليصل بذلك إجمالي الوفيات إلى 73182 وفاة.

وسجلت وزارة الصحة المصرية، السبت، 547 حالة إصابة جديدة بفيروس «كورونا» و46 وفاة مقابل 589 إصابة و48 وفاة، الجمعة. وقال خالد مجاهد المتحدث باسم الوزارة في بيان: «إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس«كورونا» المستجد حتى السبت، هو 165418 حالة من ضمنهم 129293 حالة تم شفاؤها و9263 حالة وفاة».