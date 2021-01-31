شكرا لقرائتكم خبر عن 184260 فحصاً.. 2948 إصابة بـ«كورونا» و4189 متعافياً و12 وفاة والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تماشيا مع خطة وزارة الصحة ووقاية المجتمع، لتوسيع نطاق الفحوص في الدولة، بهدف الاكتشاف المبكر وحصر المصابين بفيروس «كورونا» ومخالطيهم وعزلهم، أعلنت إجراء 184260 فحصاً جديداً خلال الساعات الـ 24 الماضية، على فئات مختلفة، باستخدام أفضل تقنيات الفحص.

‌‎وأساهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص، في الكشف عن 2948 إصابة جديدة بفيروس «كورونا»، من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع المصابين المسجلين 303609.

‌‎كما أعلنت وفاة 12 نتيجة تداعيات الإصابة بالفيروس، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 850.

‌‎وأعربت الوزارة عن أسفها وخالص تعازيها ومواساتها لذوي المتوفين، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين، مهيبة بالجميع التعاون مع الجهات الصحية، والتقيد بالتعليمات والالتزام بالإجراءات ضماناً للصحة والسلامة.

‌‎كما أعلنت شفاء 4189 مصاباً وتعافيهم التام من أعراض المرض، بعد تلقيهم الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولهم المستشفى، وبذلك يكون مجموع المتعافين 276958. (وام)