شكرا لقرائتكم خبر عن 5 مكاسب سوبر لـ "النصر" السعودي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة : أحمد مصطفى

اقتنص النصر العديد من الأرقام والنتائج الإيجابية بعد فوزه بلقب كأس السوبر السعودي على حساب غريمه الهلال خلال اللقاء الذي أقيم مساء السبت على ملعب الملك فهد الدولي في العاصمة السعودية الرياض

ليعود العالمي مجدداً ويصالح جماهيره ويحقق الألقاب والانتصارات منذ آخر لقب حققه قبل أكثر من عام، وهو كأس السوبر أيضاً، وكان على حساب التعاون.

ولعل التتويج باللقب هو أيضاً أكبر مصالحة لجماهير العالمي بعد سلسلة من التراجعات في بداية الموسم.

"الخليج الرياضي" يرصد في هذا التقرير أبرز 5 إيجابيات ومكاسب حققها النصر من التتويج بلقب كأس السوبر السعودي.

فك العقدة

استطاع النصر بالفوز على الهلال أن يعود للانتصارات أمام الزعيم في جميع المسابقات بعد غياب استمر لمدة 461 يوماً، حيث لم يتمكن منذ آخر فوز في 27 أكتوبر 2019 من الانتصار على الهلال، وخاض الفريقان خلال هذه الفترة 3 مباريات اثنين منها في مسابقة الدوري حيث فاز الهلال بنتيجة 2-0، و4-1، وفي مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين فاز الهلال أيضا بنتيجة 2-1.

تسجيل حمدالله وبيتروس

سجل كل من المغربي عبد الرزاق حمد الله والبرازيلي بيتروس هدفين من أهداف اللقاء الثلاثة، حيث كان هدف حمدالله عودة لتسجيله مع فريقه بعد فترة من الغياب منذ الجولة السابعة من مسابقة الدوري السعودي وتحديداً منذ 54 يوماً، فيما كان هدف بيتروس ماثيوس هو الأول له في مرمى الهلال، وذلك بعد خوض 6 مباريات ضده لم يسجل فيها نهائياً.

الثأر بعد 2000 يوم

استطاع النصر أن يثأر من الهلال في مسابقة كأس السوبر، وذلك بعد لقاء سوبر عام 2015، وتحديداً منذ 2000 يوم، والذي فاز فيه الهلال بهدف دون مقابل سجله البرازلي كارلوس إدواردو.

عودة البطولات

استطاع "العالمي" أن يعود للبطولات مجدداً بعد غيابه من الموسم الماضي، ومنذ آخر بطولة حققها وهي السوبر والتي جاءت على حساب التعاون بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1.

التألق بعد الإخفاق

بحصوله على لقب كأس السوبر، استطاع النصر أن يستثمر النتائج الإيجابية له خلال الفترة الأخيرة بعد فترة من الإخفاق في بداية الموسم، حيث تمكن العميد من تحقيق الفوز في 6 مباريات من ضمن آخر 8 مباريات خاضها،والتي شهدت جميعها الفوز عدا تعادلين أمام الاتحاد وضمك.

ويوجد النصر في المركز السابع من جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان برصيد 21 نقطة جمعها من 15 مباراة خاضها هذا الموسم.