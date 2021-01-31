شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد يصدر مرسوماً بتعيين قُضاة في محاكم مركز دبي المالي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، المرسوم رقم (6) لسنة 2021 بتعيين القاضيين جيمس سكوت جليني، وبيتر هينري جروس في محكمة الاستئناف في محاكم مركز دبي المالي العالمي، والقاضيين ناصر هاشم ناصر عبدالله آل ناصر، ومها خالد محمد كدفور المهيري في المحكمة الابتدائيّة في محاكم مركز دبي المالي العالمي، ويُعمل بهذا المرسوم من تاريخ صُدوره، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.