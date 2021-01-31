سلطان يستقبل رئيس شركة الوكالة الوطنية للمحروقات



الشارقة: ”الخليج 365”

التقى صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، صباح الأحد، في قصر البديع، كلاوديو ديسكالزي، الرئيس التنفيذي لشركة الوكالة الوطنية للمحروقات «إيني»، بحضور الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، رئيس مؤسسة نفط الشارقة الوطنية «سنوك»، والمهندس حاتم الموسى، المدير التنفيذي للمؤسسة، وعدد من ممثلي الجهتين.

ورحب سموّه بالضيف والوفد المرافق، معبراً عن تفاؤله بشراكة مؤسسة نفط الشارقة الوطنية، وشركة الوكالة الوطنية للمحروقات، ومتمنياً للطرفين التوفيق في ما هم مقبلون عليه من أبحاث واستكشافات.

وجرى خلال اللقاء، التعريف بأنشطة «إيني» في مجال البترول في دولة الإمارات، وما أنجزته منذ حصولها في عام 2019، على امتياز الاستكشاف في المناطق البرية (أ) و(ب) و(ج) من إمارة الشارقة، بمشاركة مؤسسة «سنوك».

واطلع صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، خلال اللقاء من ديسكالزي، على جملة من الفرص المستقبلية المتعلقة بالتطور في الطاقة والمشاريع الخاصة بمصادر الطاقة المتجددة، حيث تبدي «إيني» اهتماماً متزايداً بهذه المجالات الاستراتيجية في منطقة الشرق الأوسط.

كما تناول اللقاء عدداً من النقاط تركزت في طرق الاستفادة من أنشطة «إيني» في الإمارة في إطار شراكتها الذكية مع «سنوك» في المناطق البرية (أ) و(ب) و(ج)، والرؤية المستقبلية التي تعمل عليها الشركة والفرص الموجودة.

وتعمل «إيني»، وفق برنامجها المحدد مع شركة «سنوك» لإنجاز عدد من الأعمال الاستكشافية في المنطقتين (أ) و(ج) من الإمارة، للمساهمة في اكتشاف موارد إضافية لصالح تنمية الشارقة.

وكانت «إيني» و«سنوك»، أعلنتا في الرابع من هذا الشهر، بدء الإنتاج من حقل محاني الواقع في منطقة الامتياز البرية (ب)، وتحقق ذلك في أقل من عام منذ الإعلان عن اكتشاف الغاز فيه، وأقل من عامين من توقيع عقد دخول «إيني» في الشراكة مع «سنوك»، للاكتشاف في المناطق البرية في الشارقة.

كما تشاركان في استكشاف فرص التعاون المستقبلي في مجالات الطاقة، بما في ذلك مصادر الطاقة المتجددة، بما يتماشى مع التزام «إيني» بالتحول في الطاقة، خاصة الحياد الكربوني.

وتقدم ديسكالزي، بخالص الشكر والعرفان لصاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، على اهتمام سموّه، ورعايته ومتابعته لكل الأنشطة في التنقيب وأنشطة الشركة، قائلاً «إن الدعم غير المحدود لصاحب السموّ حاكم الشارقة، هو أساس التقدم الكبير والشراكة الذكية التي تجمع شركتي «سنوك» و«إيني»، وأسهمت في تحقيق الأهداف المنشودة، وإكمال الكثير من ملفات الإنجازات الكبيرة خلال وقتٍ قصير، على الرغم من التأثير الكبير لجائحة «كوفيد-19» في كل الأنشطة في العالم».