8000 عبوة مواد تنظيف ومطهرات مقلدة في الشارقة



الشارقة: ”الخليج 365”

ضبطت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، أكثر من 8000 عبوة من مواد التنظيف والمطهرات المقلدة خلال حملاتها الرقابية الدورية على منافذ البيع من أجل التأكد من سلامة الأسواق، حيث تم تداول المنتجات على أنها مواد تنظيف ومطهرات أصلية، وتمت مصادرة البضاعة المغشوشة قبل إلحاقها الضرر بالصحة العامة للأفراد في المجتمع.

وأوضحت الدائرة أن تلك الجهود تأتي ضمن مهام عمل فريق إدارة الرقابة والحماية التجارية في اقتصادية الشارقة، وخططها الرامية لضمان سلامة جميع الممارسات الاقتصادية في الأسواق والمنشآت الاقتصادية وحماية المستهلكين، وحفظ حقوق أصحاب العلامات التجارية.

وأكدت اقتصادية الشارقة أنها لن تتهاون أبداً في حماية أسواق الإمارة من هذه الفئة التي تعمل على تحقيق مكاسب مادية وسط الظروف الراهنة على حساب الآخرين وسلامتهم، حيث تواصل الدائرة القيام بدورها لحماية المجتمع من الذين يحاولون إيقاع الضرر بأفراده وتحقيق أرباح سريعة وغير مشروعة.

وقال سالم أحمد السويدي نائب مدير إدارة الرقابة والحماية التجارية في دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة: إن إدارة الرقابة والحماية التجارية بالدائرة والفرق التابعة لها تعمل وبشكل متواصل من أجل مراقبة الأسواق لحمايتها من كل مظاهر الغش التجاري والمخالفات القانونية، مؤكداً أن الحملات الرقابية التي تنفذها الدائرة على الأسواق والمنشآت القائمة في الإمارة مستمرة للتأكد من التزام الجميع بالضوابط والأحكام السارية وتقديم أفضل الخدمات للمستهلك.

وأشار إلى أن الدائرة تنظم حملات موسعة ومستمرة على مدار العام على الأسواق والمراكز التجارية بهدف حماية وتوعية المستهلكين بحقوقهم وواجباتهم وتعريفهم بأضرار البضائع المقلدة، والتي تعد من أهم البرامج التوعوية ضمن الخطط الاستراتيجية للدائرة، وتأتي هذه الحملات في إطار سياسة الدائرة القائمة على التفاعل مع المجتمع وحمايته من استغلال بعض أصحاب النفوس الضعيفة، وحرص الدائرة على ضمان تقديم أرقى الخدمات للمواطنين والمقيمين بالإمارة.

وأكد أنّ الدائرة مستمرة في تنفيذ حملاتها الدورية على جميع المنشآت الاقتصادية في الإمارة لضمان سلامة جميع الممارسات الاقتصادية، في إطار توجهّات الإدارة العليا في الدائرة لخلق بيئة استهلاكية واستثمارية عادلة، تدعم النمو الاقتصادي، وتحد من الممارسات الخاطئة ذات الصلة بالغش التجاري، سعياً وراء تحقيق التوازن بين حقوق المستهلكين والتجار والعلامات التجارية، باعتباره حجر الأساس لإيجاد مناخ اقتصادي تنافسي آمن وداعم لمسار تنمية القطاعات الاقتصادية الحيوية.