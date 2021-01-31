شكرا لقرائتكم خبر عن سلطان يعزّي خادم الحرمين الشريفين بوفاة الأمير تركي والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

بعث صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، برقية تعزية إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة، أعرب فيها عن صادق تعازيه ومواساته بوفاة المغفور له بإذن الله الأمير تركي بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود. داعياً المولى عزّ وجلّ، أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم آل سعود الكرام جميل الصبر والسلوان.

كما بعث سموّ الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد، نائب حاكم الشارقة، وسموّ الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، برقيتي تعزية مماثلتين إلى خادم الحرمين الشريفين.