السعودية تصدر قرارات مهمة تخص العمالة الوافدة من بينها: تجديد رخصة العمل كل 3 أشهر بدلا من عام

الشارقة - اميمة ياسر - تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، تقريرًا من مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بالرياض، في المملكة العربية السعودية فى إطار متابعتة أحوال العمالة المصرية فى دول العمل من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالى بالخارج، للرد على أى استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم فى أى وقت، خاصة فى تلك الفترة الحرجة بعد انتشار فيروس "كورونا"، لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتى قد تتأثر من بعض الإجراءات التى تتخذها بعض الدول فى هذا الخصوص.

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى لوزارة القوى العاملة، أن التقرير الذى تلقاه الوزير من مكتب التمثيل العمالى بالرياض يشمل عددا من القرارات أقرها مجلس الوزراء بالمملكة ومنها تجديد رخصة العمل كل 3 شهور كى يتيح لصاحب العمل الذى يريد عاملاً لمدة 3 أشهر أو 6 أشهر، هنا لا يُشترط عليه تجديد الإقامة لمدة عام كامل، وإنما له أن يجدد له على حسب حاجته له - بما لا يتعارض مع عقد العمل. حسبما نشر موقع "اليوم السابع".

وقال الملحق العمالى أحمد رجائى رئيس مكتب التمثيل العمالى بالرياض، إن مجلس الوزراء بالمملكة أقر عددا من القرارات المهمة التى تخص العمالة الوافدة ومن أهمها تجديد رخصة العمل وقيمتها 9600 ريال، ويمكن تجديدها بشكل ربع سنوى أى دفع 2400 ريال، وذلك لتخفيف العبء عن كاهل أصحاب العمل، ولاسيما الذين يواجهون تعثر فى السداد، وأيضاً لإتاحة فرصة ومرونة أكثر للمنشآت.