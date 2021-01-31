«منظمة حقوقية» تعد تقرير فيديو يكشف جهود أوروبا لمواجهة جماعة الإخوان وأنشطتها الإرهابية

الشارقة - اميمة ياسر - في تقرير فيديو أعدته مؤسسة ماعت، كشفت خلاله عن الجهود التي سعى لها دول أوروبا لوقف أنشطة الإخوان الإرهابية.

وتسعى دول القارة العجوز إلى التعاون مع بعض دول المنطقة، لمحاربة مخاطر الإخوان تحديدا فى أوروبا، وذلك بعد الحوادث الإرهابية التي تعرضت لها تلك الدول في الفترة الأخيرة.

وكشف التقرير، أن الدول الأوروبية اتخذت إجراءات ضد الإخوان، وجماعات الإرهاب، وعلى رأسها دولة النمسا، التى تحركت لتحجيم أنشطة الإخوان فى بلادها بعد تزايد العمليات الإرهابية.

وأكد التقرير، الذى أعدته موؤسسة "ماعت" أن هذه التحركات الأوروبية أوقفت الكثير من الأنشطة الإخوانية، من خلال غلق الكثير من الجمعيات التى تديرها الجماعة الإرهابية فى أوروبا، إضافة إلى تجميد كل الأنشطة الأخرى التابعة لجماعات الإرهاب. حسبما نشر موقع "الجمهورية "