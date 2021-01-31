بالأسماء.. إصابة 10 في انقلاب سيارة أجرة ببني سويف

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف-حمدي سليمان:

أصيب 10 أشخاص بإصابات مختلفة، اليوم الأحد، في حادث إنقلاب سيارة أجرة على الطريق الزراعي، بالقرب من قرية سُدس التابعة لمركز ببا جنوب بني سويف.

تلقى اللواء محمد مراد مدير أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة، بوقوع حادث انقلاب سيارة أجرة بالطريق الزراعي الذي يربط قرية سدس بمركز ببا، فوجه بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة، وإخطار الجهات المعنية لنقل المصابين إلى أقرب مستشفى والمرور لرفع آثار الحادث.

ودفع مرفق إسعاف بني سويف بـ5 سيارات إلى موقع الحادث لنقل المصابين إلى مستشفى بني سويف الجامعي، وتبين أن المصابين هم بطة جمعة خليفة، 22 عاما، مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج، وأحمد عبد الفتاح عبد العظيم، 22 عاما، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج، وأسماء أحمد خليفة، 23 عاما، مصابة بجروح وكدمات متفرقة، ومريم شريف أمين، 24 عاما، مصابة بجروح وكدمات متفرقة، ويوسف السيد رزق، 15 عاما، مصابة باشتباه كسر بالقدم اليمنى، وياسر علي ابراهيم، 40 عاما، مصاب بجروح وكدمات متفرقة، وإيمان عوض السيد، 20 عاما، مصابة باشتباه كسر بالذراع الأيسر، ومحمود عزمي جمال، 39 عاما، مصاب بجروح وكدمات متفرقة، وفرجاني فرج الله سيد، 69 عاما، فلاح، مصاب بجرح قطعي بالرأس 10 سم، وسيدة مجهولة الهوية تبلغ من العمر 65 عامًا، مصابة بغيبوبة.

جرى تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.