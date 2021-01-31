مصرع شابين تحت عجلات قطار في القليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

لقي شابان، اليوم الأحد، مصرعهما تحت عجلات القطار، في محافظة القليوبية، وحررت المحاضر اللازمة، تمهيدا للعرض على النيابة العامة.

تلقى اللواء فخرالدين العربي، مدير أمن القليوبية، إخطارا يفيد بمصرع شابين أسفل عجلات القطار.

انتقل اللواء حاتم حداد مدير إدارة البحث الجنائي، والعميد خالد المحمدي رئيس مباحث القليوبية، لفحص البلاغ، وتبين أن الحادث الأول سقوط شاب يدعى "ا.ا"، ممرض، أسفل عجلات القطار بمحطة بنها، عند محاولته استقلال القطار خلال تحركه فاختل توازنه وسقط أسفل عجلات القطار، ما أدى إلى وفاته وشطر جثته نصفين.

وقال شهود العيان، إن الشاب كان ينطلق بسرعة نحو القطار ليتمكن من اللحاق به، ولكن القطار تحرك بسرعة كبيرة مما أدى إلى اختلال توازن الشاب الذي سقط أسفل العجلات.

وتوصلت التحريات إلى أن المتوفى من منطقة قويسنا بالمنوفية، ويعمل ممرض في أحد مراكز الأشعة ببنها.

وفي شبرا الخيمة لقي شخص مصرعه أثناء عبوره أحد أرصفة القطار بمحطة شبرا الخيمة أثناء وصول القطار إلى المحطة، ما أدى إلى دهسه ووفاته، وانتقلت أجهزة الأمن لمكان الحادث، وسيارة إسعاف، ونقل الجثة إلى مستشفى النيل بشبرا الخيمة.