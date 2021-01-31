فرنسا / مارين لوبان تعلن عن مقترح قانونٍ لمنع الحجاب في الفضاء العام

اسماعيل عبد الحي - أعلنت زعيمة اليمين الفرنسي، مارين لوبان عن مقترح قانون حول منع "الإيديولوجيات الإسلاموية"، وذلك قبل 15 شهرا من الانتخابات الرئاسية التي ستنافس فيها الرئيس إيمانويل ماكرون.

ويهدف حزب "التجمع الوطني" الذي تتزعمه لوبان إلى حظر "الأزياء الإسلاموية" في الفضاء العام، وأبرزها الحجاب.

وإعتبر الوجه الثاني في "التجمع الوطني"، جوردان بارديلا أن "الحجاب لباس متشدد يسعى أصحابه للانفصال عن الجمهورية".

من جهته، أكد النائب في البرلمان الأوروبي، جان بول غارو في تصريح لصحيفة "لوفيغارو" أن مقترح القانون الجديد "لا يمس حرية الضمير".

وينص مقترح القانون الذي قدمه "التجمع الوطني" على "منع الإيديولوجيات الإسلاموية وإظهارها ونشرها العام في السينما والصحافة والمدرسة".

كما ينص على إعتبار هذه الأيديولوجيات "ظرفا تشديديا" للحكم عند إرتباطها بأي مخالفة أو جريمة، مع إمكانية سحب الجنسية الفرنسية من الجاني.

المصدر: أ ف ب