بعد أزمة وفاة فلذة كبده الوحيدة.. الباز يعود إلى بلاطو التصوير

جدة - عبدالحي حسين - عاد الفنان، أنس الباز، إلى بلاطو التصوير، رفقة طاقم “سلمات أبو البنات”، بعد الأزمة، التي مر منها، وزوجته، بعد فقدانهما فلذة كبدهما الأولى.

ويشارك الباز في الجزء الثاني من مسلسل “سلمات أبو البنات”، الذي يصور، حاليا، لصالح قناة “إم بي سي 5″، إذ يرتقب بثه شهر رمضان المقبل.

الباز فقد ابنته “دينا” وعمرها لا يتجاوز 3 أشهر، نتيجة أزمة قلبية، وهو ما شكل صدمة له، ولزوجته، تطلبت أياما لتجاوزها.

وأمضى الباز عقب فقدانه لابنته وقتا مع عائلته، قبل قرار الحصول على قسط من الراحة رفقة زوجته بسفرهما للاستجمام وسط الثلوج.

يذكر أن مسلسل سلمات أبو البنات يعرف مشاركة محمد خيي، وحمزة الطاهيري، وسعدية لديب، وغيثة بن حيون، وبشرى أهريش، وهشام الوالي، إضافة إلى الطاهرة حماميش، وأسماء فنية أخرى.