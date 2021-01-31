شغب الالترات من جديد.. أسلحة بيضاء وقضبان حديدية وشهب نارية وإتلاف ممتلكات السكان

جدة - عبدالحي حسين - عاش سكان حي النسيم، سيدي معروف، ليلة أمس السبت، حالة من الهلع، بعد أن أقدم عدد من الشبان على إحداث فوضى، وإتلاف ممتلكاتهم.

وحسب المعطيات المتوفرة، فإن عددا من الشبان هاجموا حي النسيم، ليلا، مسلحين بأسلحة بيضاء، وقضبان حديدية، وشهب نارية، ما أحدث رعبا في صفوف السكان.

وأوضحت المصادر نفسه أن الشباب، الذين ينتمون إلى فصائل الإلتراس، تسببوا في خسائر على مستوى العربات المجرورة المحملة بالبضائع، مع إصابات لبعض الراجلين جراء تطاير الشهب النارية على المارة.

وأوضح محسن فرحان، أحد سكان الحي، في حديثه مع “اليوم 24″، أن الهجوم، الذي تعرض له سكان الحي، ليلة أمس، ليس الأول من نوعه، بل هو الهجوم الثالث على التوالي، مبرزا أن بعض هؤلاء الشبان ملثمين، مناشدا الجهات المعنية حماية سكان الحي، واعتقال المعنيين بالأمر.