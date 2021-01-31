العثماني : “نجحنا في مهمتنا..2020 كانت سنة التحديات و2021 سنة عرض الإيجابيات وتقديم الحصيلة “

جدة - عبدالحي حسين - أوضح رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، أن الحكومة التي يرأسها حزب العدالة والتنمية استطاعت النجاح في مهمتها، كما زكت النجاح على المستوى المحلي عبر عموم الجماعات التي يقودها الحزب.

الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، قال خلال لقاء تواصلي افتراضي، نظمته شبيبة حزبه بإقليم اشتوكة آيت باها، مساء أمس السبت، إن “سنة 2021 سنرصد فيه الإيجابيات التي حققت وسنقدم حصيلة إنجازات الحكومة بكل صدق وشفافية”، مشيرا إلى أن السنة الماضية كانت سنة للعطاء ومواجهة التحديات” .

العثماني جدد تأكيد موقف الحزب هو “الرافض” لتغيير أساس احتساب القاسم الإنتخابي لكي يصبح حسب عدد المسجلين، معتبرا أن المقترح هو “تشويه” للنظام الإنتخابي الحالي وخروج عن مبادئ الديمقراطية وإلتفاف على نمط الإقتراع النسبي.

وتابع العثماني، أن الحكومة عممت دعم تيسير على عدد كبير من الجماعات حيث انتقلنا من 700 ألف مستفيد من دعم تيسير إلى 2 مليون مستفيد، بالإضافة إلى إطلاق مباريات التوظيف الخاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة.