توقعات أحوال الطقس ليوم الأحد: سماء غائمة مع نزول قطرات مطرية متفرقة

جدة - عبدالحي حسين - تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم الأحد، أن تتميز الحالة الجوية العامة بسماء غائمة جزئيا في السايس والريف وهضاب الفوسفاط ووالماس والأطلس المتوسط مع نزول قطرات مطرية متفرقة خاصة خلال الصباح .

وستمر سحب منخفضة خلال الصباح والليل في السهول الشمالية والوسطى وشمال الأقاليم الجنوبية ، مع تشكل كتل ضبابية محليا .

وستكون السماء قليلة السحب إلى صافية في باقي المناطق . وستهب الرياح نسبيا قوية إلى قوية في المتوسط والشرق والأطلس المتوسط .وستهب زوابع رملية محلية بالأقاليم الجنوبية والشرق .

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 00 و05 درجات بالمرتفعات، وما بين 07 و13 درجة بالمنطقة الشرقية والسايس وهضاب الفوسفاط و والماس والسفوح الجنوبية الشرقية، وما بين 15 و20 درجة بالأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 12 و17 درجة بباقي المناطق .

أما درجات الحرارة العليا فستتأرجح ما بين 11 و17 درجة بالمرتفعات، وما بين 15 و20 درجة بكل من الساحل المتوسطي والمنطقة الشرقية والسايس والغرب وهضاب الفوسفاط و والماس ، وما بين 17 و 22 درجة بالسواحل والسهول الشمالية والوسطى، ومنطقة سوس، وشمال الأقاليم الجنوبية، فيما ستكون ما بين 20 و26 درجة في السفوح الجنوبية الشرقية وداخل منطقة الشياظمة ، وما بين 23 و30 درجة في أقصى الجنوب .

وسيكون البحر هائجا إلى قوي الهيجان في الواجهة المتوسطية، ما بين السعيدية والجبهة ، وقليل الهيجان إلى هائج بين الجبهة وسبتة ، وهائجا إلى قوي الهيجان ليصبح هائجا منتصف النهار بالبوغاز ، وهائجا إلى قوي الهيجان في السواحل الأطلسية بين طنجة وطرفاية ،وهائجا إلى قوي الهيجان في الجنوب .