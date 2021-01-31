خلل فني يجبر طائرة رئيس الإكوادور على الهبوط في واشنطن

محمد الفلاح - الأحد 31 يناير 2021

أعلنت وزارة الإعلام الإكوادورية أن طائرة تُقل الرئيس الإكوادوري لينين مورينو اضطرت إلى الهبوط اضطرارياً، أمس، في واشنطن، في ختام زيارة رسمية لمورينو إلى الولايات المتحدة.



وقال بيان صادر عن الوزارة إن "طائرة الرئيس تعرضت لعطل فني بعد دقائق قليلة من إقلاعها من العاصمة واشنطن، ما اضطرها إلى الهبوط اضطرارياً".

وأضاف البيان أن الرئيس مورينو والعديد من وزراء حكومته الذين كانوا برفقته "بخير"، مشيراً إلى أنهم "سيعودون إلى الإكوادور في الساعات المقبلة".

ولم يذكر البيان أي تفاصيل عن طبيعة الخلل الذي أصاب الطائرة أو ظروف الهبوط الاضطراري.

وكان الرئيس الإكوادوري، الذي تنتهي ولايته في 24 مايو، قد اختتم زيارة رسمية إلى واشنطن شملت لقاءات مع مسؤولين من الإدارة الجديدة للرئيس جو بايدن.

كما التقى مورينا في العاصمة الأمريكية مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، التي كانت قد وافقت في سبتمبر الماضي على منح الإكوادور قرضاً بقيمة 6,5 مليارات دولار.