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عشرة قتلى جراء انقلاب حافلة في كوبا

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - الأحد 31 يناير 2021

لقي عشرة أشخاص على الأقل حتفهم في حادث تعرضت له حافلة كانت تقل مدرسين على طريق بين هافانا ومقاطعة مايابيك المجاورة، على ما أعلنت السلطات السبت.

 

وقال الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل "نأسف لسقوط قتلى وجرحى في حادث حافلة في مايابيك. تعازينا لأسرهم وأصدقائهم".

 

وذكرت السلطات أن الحادث وقع مساء الجمعة في بلدية غوينيس على بعد نحو 54 كيلومترا من هافانا وأدى الى وفاة عشرة أشخاص، تسعة منهم في مكان الحادث، وواحد في المستشفى.

 

وخرجت الحافلة عن الطريق وانقلبت، مخلفة 24 مصابا.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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