صحة دبي تشدد على عدم تجاوز المدة الزمنية لعينات كورونا

محمد الفلاح - الأحد 31 يناير 2021

أصدرت هيئة الصحة بدبي تعميماً إلى جميع المنشآت الصحية المرخصة من قبلها في دبي والمعنية بفحوصات فيروس كورونا (كوفيد-19) ، بشأن الوقت المستغرق لنتائج الفحوصات المخبرية لفيروس كورونا وفقا للبيان.



وأكدت الهيئة على ضرورة عدم تجاوز المدة الزمنية لأخذ عينات الفحص المخبري لفحص فيروس كورونا وحتى إصدار نتائج الفحص للمرضى وإدراجها في نظام حصانة مدة 48 ساعة من قبل المختبر المعني بتقديم الخدمة، والالتزام بإرشادات تحديث معايير فحص فيروس كورونا والتي تشمل على كافة التوجيهات المعنية بالإبلاغ عن نتائج الفحص.

وشددت على ضرورة الالتزام بالإبلاغ عن نتائج الفحوصات المخبرية بشكل فوري وضمان تحديثها في المنصة الإلكترونية "حصانة" للحصول على إحصائيات دقيقة تسهل من إجراءات الرصد والتقصي لحالات الفيروس .

وأكدت أنه يعمل بهذا التعميم اعتباراً من تاريخ 31 يناير، وعلى جميع المنشآت الصحية المعنية التقيد التام بما ورد فيه من أحكام تفادياً لاية مساءلة قانونية.

وتثمن هيئة الصحة في دبي مساهمة جميع شركائها الاستراتيجيين في مجال الرعاية الصحية وجهودهم المبذولة في مكافحة جائحة فيروس كورونا -(كوفيد- 19)، وتوفير رعاية صحية أفضل للمرضى وضمان تحقيق النجاح في تحديات مكافحة جائحة كورونا .

وفي ذات السياق، أصدرت صحة دبي تعميما، حول تحديث معايير فحص كورونا المخبري، وذلك تماشيا مع الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة بشكل عام وإمارة دبي بشكل خاص ، والتزاما من الهيئة في دبي بتزويد شركائها بكافة المستجدات المتعلقة بالممارسات الصحية والتشريعات والأنظمة المنظمة لتقديم الخدمات الصحية والمنتجات الصحية والعلاجية والوقائية والدوائية في القطاع الصحي في دبي.

وأكدت على ضرورة الالتزام بالتحديث الجديد من قبل جميع المنشآت الصحية والمهنيين المرخصيين من هيئة الصحة بدبي، والتقيد التام بالتحديث لتجنب أية مخالفات قد تصدر بهذا الشأن.