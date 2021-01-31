فيتنام تسجل أول حالة إصابة بسلالة كورونا التي تم اكتشافها جنوب أفريقيا

محمد الفلاح - الأحد 31 يناير 2021

أعلنت فيتنام اليوم الأحد أنها سجلت أول حالة إصابة بسلالة فيروس كورونا التي تم اكتشافها في جنوب أفريقيا.



وقالت وزارة الصحة في بيان إن الحالة تعود لمواطن جنوب أفريقي / 25 عاما/ وصل مطار نوي باي الدولي في هانوي في 19 ديسمبر الماضي، وثبتت إصابته بفيروس كورونا بعد أربعة أيام أثناء تواجده في الحجر الصحي.

ويتلقى المريض العلاج في المستشفى الوطني للأمراض الاستاوائية في هانوي.

ويأتي اكتشاف الاصابة بسلالة فيروس كورونا التي تم اكتشافها في جنوب أفريقيا في الوقت الذي تواجه فيه فيتنام تفشيا للإصابات بالسلالة التي تم اكتشافها في بريطانيا، حيث تم تسجيل 221 حالة إصابة منذ ظهور بؤرتين في شمال فيتنام الخميس الماضي.

وامتد التفشي لثمانية أقاليم ومدن رئيسية تشمل هانوي وهو شي مينه. وقد طالبت السلطات في هانوي جميع المدارس بإلإغلاق ابتداء من غد الاثنين.

وقد أعلنت وزارة الصحة الفيتنامية صباح اليوم تسجيل 14 حالة إصابة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي حالات الاصابة إلى 1781 . ويبلغ عدد المتعافين 1456 و عدد الوفيات 35 حالة.