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7 لقاحات مضادة لكورونا في الصين تدخل التجارب السريرية للمرحلة الثالثة

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - الأحد 31 يناير 2021

ذكر مسؤول بوزارة العلوم والتكنولوجيا الصينية أن إجمالي سبعة لقاحات مضادة لفيروس ، مصنوعة في الصين دخلت التجارب السريرية للمرحلة الثالثة، طبقا لما ذكرته وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" اليوم الأحد.

 

ولدى الصين الآن 16 لقاحا مصنوعا في البلاد، تخضع للتجارب السريرية، طبقا لما ذكره وو يوانبين، المدير العام لوزارة العلوم والتكنولوجيا للتنمية الاجتماعية في مؤتمر عقد مؤخرا حول أمراض الدم.

 

وكان لقاح لكبح نشاط فيروس كورونا، طوره معهد بكين للمنتجات البيولوجية، تحت إشراف مجموعة "تشاينا ناشونال بايوتك جروب" والتابع لشركة "سينوفارم"  الشهر الماضي هو أول لقاح يحصل على موافقة سوقية مشروطة من إدارة المنتجات الطبية الوطنية.

 

وتشير النتائج المؤقتة للتجارب السريرية للمرحلة الثالثة فعالية اللقاح بنسبة 34ر79% ضد فيروس كورونا.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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