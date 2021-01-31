شكرا لقرائتكم خبر عن سلطنة عمان تتسلم 100 ألف جرعة من لقاح أسترازينيكا والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - تسلمت سلطنة عمان ، 100 ألف جرعة من اللقاح الذي طورته شركة أسترازينيكا مع جامعة أوكسفورد وينتجه معهد سيروم الهندي للوقاية من فيروس كورونا
، ومقدمة من الهند لسلطنة عُمان.
محمد يوسف
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