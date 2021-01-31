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سلطنة عمان تتسلم 100 ألف جرعة من لقاح أسترازينيكا

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الدمام - شريف احمد - تسلمت سلطنة عمان ، 100 ألف جرعة من اللقاح الذي طورته شركة أسترازينيكا مع جامعة أوكسفورد وينتجه معهد سيروم الهندي للوقاية من فيروس ، ومقدمة من الهند لسلطنة عُمان.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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