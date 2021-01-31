شكرا لقرائتكم خبر عن الشرطة الماليزية تعتقل 4 أشخاص وتصادر شحنات مخدرات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اعتقلت الشرطة الماليزية أربعة أشخاص، من بينهم امرأة وصادرت مخدرات بقيمة 67ر3 مليون رينجيت ماليزي في ثلاث مداهمات منفصلة في ولايتي كيداه وبينانج في 27 يناير، طبقا لما ذكرته صحيفة "ذا ستار" الماليزية اليوم الأحد.

وقال رضا الدين حسين، مدير إدارة التحقيقات الجنائية لمكافحة المخدرات إن جميع المشتبه بهم، الذين تتراوح أعمارهم ما بين 32 و33 عاما، تم اعتقالهم في عملية خاصة نفذتها الشرطة.

وأضاف أمام مؤتمر صحفي عقد في مركز قيادة الشرطة بمنطقة كوليم بولاية كيداه اليوم الأحد إن "الشرطة صادرت أيضا ممتلكات أخرى بقيمة 488 ألفا و400 رينجيت ماليزي، بما فيها سبع سيارات ودراجة بخارية ومبلغ أربعة آلاف رينجيت. وأوضح أن المشتبه بهم الذين ينشطون منذ نهاية سبتمبر العام الماضي، يعتقد أنهم متورطون في تعبئة المخدرات لحساب أطراف خاصة بالإضافة إلى السوق بولايتي كيداه وبينانج.